Son dakika haber | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

30.11.2020 12:47 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:50
Son dakika haber | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı yakalandı, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı yakalandı, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 32 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 6 tabanca, 3 tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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