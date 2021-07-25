Son dakika haber... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te düzenlene uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlene uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mavikent Mahallesinde bir adreste uyuşturucu imal edildiği ve satıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 149 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu, 86 cinsel içerikli hap, 260 dolu makaron ve bir miktar para ele geçirdi.

Adreste gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haber... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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