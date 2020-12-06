Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 49 gözaltı
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Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 49 gözaltı

06.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 09:26
Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 49 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 zanlı yakalandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 49 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 266 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 9 tabanca, 8 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

43 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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