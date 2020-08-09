Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
Son dakika güncel haberine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı.
09.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:30
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 31 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda uyuşturucu, 11'i ruhsatsız 13 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Kaynak: AA