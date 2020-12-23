Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

23.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:49
Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haber: Gaziantep'te bir adrese düzenlenen operasyonda 1 tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir adrese düzenlenen operasyonda 1 tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey ilçesine bağlı Yazıcık Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda adreste yapılan aramada 1 tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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