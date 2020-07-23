Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika güncel haberi... Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
23.07.2020 08:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 08:56
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 14 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, 80 gram uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Kaynak: AA