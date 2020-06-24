Son dakika haber | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu Son dakika haberleri: Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 316 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 316 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Osmaniye istikametinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 316 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sürücü O.Y gözaltına alındı.

Kaynak: AA