Son dakika haber | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri: Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 316 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
24.06.2020 21:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 21:45
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 316 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Osmaniye istikametinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 316 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sürücü O.Y gözaltına alındı.
Kaynak: AA