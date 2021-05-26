Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Gaziantep'te torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde ise çelik para kasaları, buzdolabı ve lambaların içinden uyuşturucu çıktı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Nizip ilçesinde sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16 ikamet, 6 iş yeri ve 6 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 140 gram metamfetamin, 90 gram sentetik kannabinioid, 50 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 5 adet tabanca ve 38 bin TL para ele geçirildi. Operasyon kapsamında girilen bir adreste çelik para kasaları, buzdolabı ve aydınlatma lambalarının içine gizlenmiş halde uyuşturucu madde bulunması ise dikkat çekti.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikata başlandığı belirtildi.

(İHA)

Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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