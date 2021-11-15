Son dakika haber! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 8-14 Kasım tarihlerine operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 154 gram sentetik uyuşturucu, 936 gram eroin, 261 gram esrar, 217 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 3 tabanca ele geçirildi.

Haklarında yasal işlem başlatılan 367 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title