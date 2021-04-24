Son dakika haber... Gaziantep'te tırın çarptığı yaralı köpek hayvan hastanesine kaldırıldı
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Son dakika haber... Gaziantep'te tırın çarptığı yaralı köpek hayvan hastanesine kaldırıldı

Son dakika haber... Gaziantep'te tırın çarptığı yaralı köpek hayvan hastanesine kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırın çarptığı yaralı köpek hayvan hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırın çarptığı yaralı köpek hayvan hastanesine kaldırıldı.

İslahiye-Hassa kara yolu Kırıkçalı kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan çoban köpeğine plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir tır çarptı.

Kazada yaralanan çoban köpeğinin yardımına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri koştu.

Yaralı köpeği yolun kenarına taşıyan ekipler, hayvana ekmek ve su vererek besledi.

Haber verilmesi üzerine gelen İslahiye Belediye barınağı ekipleri, yaralı hayvanı alarak tedavisi için Gaziantep Hayvanat Bahçesindeki hayvan hastanesine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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