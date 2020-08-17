Son dakika haber | Gaziantep'te terör örgütü PKK propagandası iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında örgüt propagandası yaptığı belirlenen M.U gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA