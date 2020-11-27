Son dakika haber | Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 gözaltı
27.11.2020 17:23 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:26
Son dakika haber... Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilerin tespiti için çalışma başlattı.
Yapılan istihbarat ve teknik takip sonucu kent merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak