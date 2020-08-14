Son dakika haber... Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
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Son dakika haber... Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberleri: Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

Son dakika haber... Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
14.08.2020 08:13 | Son Güncelleme: 14.08.2020 08:17

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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