Son dakika haber: Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Yunus Kenan B. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek Suriye'ye gittiğini ancak terör örgütüne katılmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın Suriye'ye geçerek terör örgütü DEAŞ'a katıldığını, silahlı faaliyette bulunduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Kenan B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, ayrıca sanığın ikametgahında ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 1 yıl 6 ay hapis ve para cezasına hükmederek cezayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan