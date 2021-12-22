Son dakika haber | Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü üyeliği ve terörizmin finansmanı suçundan tutuklanan M.A'nın cep telefonunda yapılan inceleme tamamlandı.

İncelemede mesajlaşma uygulamasında bir grup oluşturulduğu ve grupta terör örgütü PKK/YPG'nin alıkoyduğu terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik maddi yardım talep edildiği ve yardımlara ilişkin görüntülerin yer aldığı belirlendi.

Söz konusu gruba üye olduğu belirlenen 6 şüpheli, belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Operasyonda dijital materyaller de ele geçirildi.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

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