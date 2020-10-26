Son dakika haber... Gaziantep'te sürdürülebilir kentsel hareketlilik eğitimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Gaziantep'te sürdürülebilir kentsel hareketlilik eğitimi

26.10.2020 14:42 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:00
Son dakika haber... Gaziantep'te sürdürülebilir kentsel hareketlilik eğitimi

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde daha verimli bir ulaşım ağını şehre entegre etmek amacıyla kentin muhtelif yerlerinde bulunan insanların ve işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamak için 7 çevre ilin online, Büyükşehir Belediyesi'nin teknik personellerinin ise yüz...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde daha verimli bir ulaşım ağını şehre entegre etmek amacıyla kentin muhtelif yerlerinde bulunan insanların ve işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamak için 7 çevre ilin online, Büyükşehir Belediyesi'nin teknik personellerinin ise yüz yüze katılımıyla Avrupa Birliği Delegasyonu iş birliğinde Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik (SUMP) eğitimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda şehrin metropol kültürünü güçlendirmek adına Avrupa Birliği Delegasyonunca 21 Ekim ve 23 ekim tarihleri arasında Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik eğitimi, 7 çevre ilin ve Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili teknik personellerinin katılımıyla hayata geçirildi. Eğitim çerçevesinde entegrasyon, katılım ve değerlendirme ilkeleri dikkate alınarak insanların ve işletmelerin gereksinimleri gereğince tasarlanan stratejik planlama anlatıldı. Eğitim sonrasında AB SUMP Uzmanı Kristiana Chakarova, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le görüştü, Chakarova, Gaziantep ulaşımının iyi durumda olduğunu dile getirerek Gaziantep'in bu eğitimde öncü şehirlerden olacağının altını çizdi. 3 gün süresince devam eden eğitimlerde SUMP, "İşlevsel kentsel alanda" sürdürülebilir hareketliliği planlama, kurumsal sınırlar arasında iş birliği yapma, vatandaşları ve paydaşları içerme, mevcut ve gelecek performansı ölçme, uzun dönemli ve açık bir uygulama planı tanımlama, tüm taşıma biçimlerini entegre bir şekilde geliştirme, izleme ve değerlendirme için düzenleme ve kaliteyi sağlama kurallarını baz alarak katılımcılara bilgi sağladı.

SUMP, geleneksel planlama yaklaşımlarının aksine vatandaşların ve paydaşların katılımına, sektörler arasındaki politikaların özellikle ulaşım, arazi kullanımı, çevre, ekonomik kalkınma, sosyal politika, sağlık, güvenlik ve enerji gibi farklı hükümet katmanları arasında ve özel aktörler iş birliğinde geniş kapsamlı politikaların koordine edilmesine özel önem veriyor. Konsept, aynı zamanda, hareketliliğin tüm yönlerini, biçimlerini ve hizmetleri bütünleşik bir şekilde kapsama ve idari sınırları içindeki tek bir belediyenin aksine, tüm "işlevsel kentsel alan" için planlama yapma ihtiyacını vurguluyor. - GAZİANTEP

Son dakika haber... Gaziantep'te sürdürülebilir kentsel hareketlilik eğitimi
Son dakika haber... Gaziantep'te sürdürülebilir kentsel hareketlilik eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Işın Karaca Halil Sezai Hakan Taşıyan
Spor Falcao Can Bartu Okan Buruk Fatih Terim Serdar Aziz
Daha Fazla Sabah Fransa Trabzonspor Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Gaziantep'te sürdürülebilir kentsel hareketlilik eğitimi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 15:28:07. #1.15#
title