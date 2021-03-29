Son dakika haber! Gaziantep'te soluk borusuna mama kaçan bebek öldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te soluk borusuna mama kaçan 6 aylık bebek hayatını kaybetti.
Gaziantep'te soluk borusuna mama kaçan 6 aylık bebek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde yaşayan Fatma Maviş, gece 6 aylık bebeği Eylül'e mama yedirdikten sonra yatırdı.
Yediği mamayı kusmaya çalışırken soluk borusu tıkanan Eylül bebek evde hayatını kaybetti.
Cenaze, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak