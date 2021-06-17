GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü
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GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Karpuzkaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaygın, kent merkezinden dönerken mahalleye girişinde önünü kesen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan ve Aktoprak Mahallesi'ndeki sağlık merkezine götürülen Kaygın, ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Kaygın'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü
GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü
GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü
GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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