Son dakika haber: Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haberler
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Son dakika haber: Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haber: Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesi Karatarlar Mahallesi'nde gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu Mahmod Shabek (26), 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Shabek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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