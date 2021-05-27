Son dakika haber | Gaziantep'te seyir halindeki kamyonette yangın çıktı
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Son dakika haber | Gaziantep'te seyir halindeki kamyonette yangın çıktı

Son dakika haber | Gaziantep'te seyir halindeki kamyonette yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi'nde Mahmud Ali idaresinde seyreden kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Sürücü Ali, kamyoneti durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede tüm aracı saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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