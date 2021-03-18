Son dakika haber | Gaziantep'te şehitler anıldı
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Son dakika haber | Gaziantep'te şehitler anıldı

18.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:11
Son dakika haber | Gaziantep'te şehitler anıldı

Son dakika haberi... GAZİANTEP'te, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

GAZİANTEP'te, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.  

Asri Mezarlıktaki şehitlikte başlayan törene; Vali Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Jandarma Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, bürokratlar, asker, polis, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehitler için Kur'an tilavetinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Şehitlikteki anıta çelenkler konulduktan sonra Vali Davut Gül şehitlik defterini imzaladı. Dualar edilerek devam eden törende, askerlerin saygı atışı yapmasıyla birlikte İstiklal Marşı okundu.Programın sonunda Vali Gül ve protokol üyeleri şehit mezarlarını dolaşarak karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Son dakika haber | Gaziantep'te şehitler anıldı
Son dakika haber | Gaziantep'te şehitler anıldı
Son dakika haber | Gaziantep'te şehitler anıldı
Son dakika haber | Gaziantep'te şehitler anıldı
Son dakika haber | Gaziantep'te şehitler anıldı
Son dakika haber | Gaziantep'te şehitler anıldı
Son dakika haber | Gaziantep'te şehitler anıldı
Son dakika haber | Gaziantep'te şehitler anıldı
Son dakika haber | Gaziantep'te şehitler anıldı
Son dakika haber | Gaziantep'te şehitler anıldı
Son dakika haber | Gaziantep'te şehitler anıldı
Son dakika haber | Gaziantep'te şehitler anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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