Son dakika haber... Gaziantep'te sahte içki operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber... Gaziantep'te sahte içki operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Gaziantep'te sahte içki operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Gaziantep'te bağ evinde sahte içki yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te bağ evinde sahte içki yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serince Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde sahte alkol yapıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli C.K. ve A.A'yı gözaltına aldı.

Evde arama yapan ekipler, bin 200 litre anason, 100 litre gliserin, 74 litre etil alkol, 5 bin plastik kapak, 2 bin 500 cam şişe, 1 terazi, 20 litre kimyasal boya, 2 bin 655 çeşitli alkol marka isimleri ile etiketlenmiş alkol kiti ve ruhsatsız 1 tabanca ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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