Son dakika haber | Gaziantep'te sahte içki operasyonu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 356 kilo 800 gram sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir büfe sahibinin sahte alkol ürettiğini tespit etti.

Ekiplerce şüpheliye ait adrese düzenlenen operasyonda, 356 kilo 800 gram sahte içki ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin sahte içkileri iş yerinin önüne park ettiği aracından, özel müşterilerine ise evinden sattığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş