Son dakika haber! Gaziantep'te sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı
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Son dakika haber! Gaziantep'te sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Gaziantep'te sağlık çalışanını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Son dakika haber! Gaziantep'te sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı
11.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:22

Gaziantep'te sağlık çalışanını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kovid-19 bölümünde paramedik olarak görev yapan Eyüp Toprak'ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlı Ş.G'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Dün, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kovid-19 bölümünde paramedik olarak görev yapan Eyüp Toprak'ı darbettiği gerekçesiyle hasta yakınları M.A. ve Ş.G. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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