Son dakika haber: Gaziantep'te "POS tefeciliği" operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Gaziantep'te "POS tefeciliği" operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

27.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:36
Son dakika haber: Gaziantep'te

Son dakika haberi... Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince POS tefeciliği yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bey Mahallesi'ndeki bir pasajın içinde bulunan kuyumcu işletmesine baskın düzenleyen ekipler, alacak-verecek kayıtlarının bulunduğu 6 defter, 1 senet, çeşitli banka ve kişilere ait 55 kredi kartları, 2 kaşe, farklı kişilere ait 19 vekaletname, 5 cep telefonu ile 198 slip ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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