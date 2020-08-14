Son dakika haber! Gaziantep'te polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Son dakika haberi: Gaziantep polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep polisi, Gaziantep genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 145 gram uyuşturucu madde, 10 kök Hint keneviri ve uyuşturucu hap, 3 çalıntı araç, 1 motosiklet çeşitli silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA