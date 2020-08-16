Son dakika haber! Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 3 tutuklama Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK/YPG Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö,K. ve. H.Ş. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken 4 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon neticesinde terör örgütü üyeliği kapsamında gözaltına alınan şüpheli A.K. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA