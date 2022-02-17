Son dakika haber... Gaziantep'te PKK'ya operasyonda 4 tutuklama

GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat günü, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü öncesi, olası eylemlerin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmasında, terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 8 şüpheli tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 7'si Suriye uyruklu 8 şüpheli, özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla adreslerinde gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüpheliler, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.