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Son dakika haber... Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı operasyon sonucu terör örgütü üyesi 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı operasyon sonucu terör örgütü üyesi 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında; terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen M.A. isimli örgüt mensubunu 02.12.2021 tarihinde yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, savcılık ifadesinde PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğünü itiraf ettiği M.O. isimli şüpheli de yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

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