Son dakika haber! Gaziantep'te oyun oynadığı sırada su bidonuna düşen çocuk öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Gaziantep'te oyun oynadığı sırada su bidonuna düşen çocuk öldü

Son dakika haber! Gaziantep'te oyun oynadığı sırada su bidonuna düşen çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Gaziantep'te evlerinin bahçesinde bulunan su dolu bidona düşen çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te evlerinin bahçesinde bulunan su dolu bidona düşen çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karacaburç Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki Melek Güzel, dengesini kaybedip su dolu bidona düştü.

Baygın halde bulunan çocuk, yakınları tarafından 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 3 yaşındaki çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Derya Yanık Tanju Özcan Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Münir Özkul Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Umut Meraş Şenol Güneş Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber! Gaziantep'te oyun oynadığı sırada su bidonuna düşen çocuk öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 14:01:26. #1.14#

title