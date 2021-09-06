Son dakika haber! Gaziantep'te oyun oynadığı sırada su bidonuna düşen çocuk öldü

Son dakika haberleri: Gaziantep'te evlerinin bahçesinde bulunan su dolu bidona düşen çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te evlerinin bahçesinde bulunan su dolu bidona düşen çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karacaburç Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki Melek Güzel, dengesini kaybedip su dolu bidona düştü.

Baygın halde bulunan çocuk, yakınları tarafından 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 3 yaşındaki çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz