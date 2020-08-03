Son dakika haber... Gaziantep'te otomobil devrildi: 2 yaralı
Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
03.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 03.08.2020 17:02
Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Coşkun Yıldırım idaresindeki 27 AFU 667 plakalı otomobil Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA