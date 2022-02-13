Son dakika haber! Gaziantep'te oto parktaki motosiklet ve otomobilin kundaklanması güvenlik kamerasında

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otoparkta bulunan motosiklet ve otomobilin kundaklanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bir sitenin kapalı otoparkına dün gece saatlerinde giren maskeli 3 kişi, park halindeki motosiklet ve otomobili benzinle yaktıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürdü.

Yangında motosiklet tamamen kullanılamaz hale gelirken, otomobil ise zarar gördü.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 3 şüphelinin elinde benzin şişesiyle otoparka girmesi, kundaklama anı ve olay yerinden kaçması yer alıyor.

Bina sakini İsmail Anar, AA muhabirine, otomobilinde ciddi hasarın oluştuğunu söyledi.

Otoparkta 20 araç olduğunu belirten Anar, "Bu araçların 10'u LPG'li. Allah korudu resmen bizi. Diğer araçlara sıçrasaydı bina komple yanardı, büyük felaket olurdu. Faillerin yakalanması ve adalete teslim edilmesini istiyoruz." dedi.

Polis ekiplerinin zanlıların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.