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Son dakika haber... Gaziantep'te organize suç örgütlerine operasyon: 14 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Gaziantep'te organize suç örgütlerine operasyon: 14 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütlerine yönelik 20 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütlerine yönelik 20 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Operasyon sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken aralarında örgüt lideri ve yöneticisinde bulunduğu 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak, uyuşturucu uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. 20 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucu ikametlerde yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 14 adet şarjör, 50 adet fişek, 2 adet tabanca sürgüsü, 2 adet tabanca gövdesi, 2 adet silah kabzesi, 1 adet kelepçe, 2 adet pompalı tüfek, 11 adet kartuş, 6 adet kılıç, 13,45 gram eroin, 34,36 gram metamfetamin, 3,43 gram sentetik cannabinoid, 1,30 gram kokain, 2,3 gram esrar, 6 adet captagon uyuşturucu madde ile uyuşturucu gelirinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin TL ele geçirildi. Ekipler, operasyon sonucu aralarında örgüt lideri ve yöneticisinde bulunduğu 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. - GAZİANTEP

Son dakika haber... Gaziantep'te organize suç örgütlerine operasyon: 14 gözaltı

Son dakika haber... Gaziantep'te organize suç örgütlerine operasyon: 14 gözaltı

Son dakika haber... Gaziantep'te organize suç örgütlerine operasyon: 14 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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