Son dakika haber | Gaziantep'te okullar 1 Mart'ta açılmaya hazır
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Son dakika haber | Gaziantep'te okullar 1 Mart'ta açılmaya hazır

25.02.2021 19:33 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:33
Son dakika haber | Gaziantep'te okullar 1 Mart'ta açılmaya hazır

Son dakika haberler... Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Okullarımızı güvenle açıyoruz" sloganıyla yürüttüğü çalışma kapsamında temin edilen 6 milyon liralık hijyen ve temizlik malzemesiyle, 1 Mart'ta açılması planlanan okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19)...

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Okullarımızı güvenle açıyoruz" sloganıyla yürüttüğü çalışma kapsamında temin edilen 6 milyon liralık hijyen ve temizlik malzemesiyle, 1 Mart'ta açılması planlanan okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskinin azaltılması hedefleniyor.

Vali Davut Gül, Şehitkamil ilçesindeki Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen çalışmanın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, salgın çerçevesinde okulların planlanmasının yapıldığını söyledi.

Öğretmen ve velilerin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Gül, "Okullardaki tüm fiziki şartlar sağlandı. Kurallara uymak şartıyla, fiziki olarak hiçbir eksikliğimiz yok. Ama kurullara uymaz, hijyen malzemelerini kullanmazsak hastalığın evden okula, okuldan da eve gelme ihtimali var. Gaziantep bu anlamda hazırlıklı bir il." dedi.

Gül, kentte yaklaşık bir yıldır salgınla önemli bir mücadele verdiklerini belirterek, "Bunun da en büyük ayağı velilerimiz, hemşerilerimizdir. Hemşerilerimiz aynı disiplinle devam ettiği müddetçe, aşıların dağıtılmasıyla salgın riski olabildiğince azalacak. Gaziantep vaka sayısında Türkiye'de ortalamanın altında. Aşılamaların artmasıyla, kurullara uymamızla salgın kontrol edilebilir bir durumda olacak." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise küresel bir sorunla karşı kalındığını ve dünyanın önemli bir süreçten geçtiğine dikkati çekti.

Çocukların kendilerine emanet olduğunu anlatan Şahin, "Bu zor süreci en az zararla geçirmeyi amaçlıyoruz. Arkadaşlarımıza 'bu işin parasına bakmayın' talimatı verdim. Bu musibetten en az zararla çıkmamız lazım, özellikle eğitim camiası bizim için çok önemli. Çünkü okul ortamı çok önemli. Okullar güvenli ve sağlıklı oldukça evlatlarımız güvende ve sağlıkta olacak." ifadelerini kullandı.

Şahin, eğitim camiasının emrinde ve hizmetinde olmaktan büyük onur duyduklarına işaret ederek, amaçlarının çocukları en güzel şekilde geleceğe hazırlamak olduğunu dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de 1 Mart'ta okulları aralıklarla açacaklarını dile getirdi.

Veli ve çocukların birtakım endişeleri olabileceğinin altını çizen Tepe, şöyle devam etti:

"Elektronik ateş ölçerler, sıvı sabun, yer ve el dezenfektanı, yüzey temizleyici, tedbirler için yapıştırmalar, levhalar, kağıt havlu, maske, bunların elektronik aparatları, kovalar, bunlarla alakalı toplamda 6 milyon lira üzerinde bir para harcandı. İldeki 1157 okulumuzun bir yılın tamamını kapsayacak şekilde malzeme temin edildi. Bizler, salgın kapsamında veliler, servis şoförleri ve kantincilerin hepsine eğitim verdik. Malzemelerle ve eğitimlerin doğru uygulanmasıyla Gaziantep'teki eğitimde hiçbir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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