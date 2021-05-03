Son dakika haber... Gaziantep'te kuru yemişçideki sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kuru yemişçideki sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kuru yemişçideki sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde kuru yemişçi Şehmuz Polat, iş yerindeki sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark etti.

İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekipler, sadaka kutusunu çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Polat, gazetecilere, sadaka kutusunun çalışmasından dolayı üzüntü yaşadığını belirterek, "Mübarek bir günde bir insanın bu kadar acımasızca almaması gerekir. Sadaka kutusunda cami için toplanan yaklaşık 150 ila 200 lira vardı." dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının iş yerine kapıdan girip sadaka kutusunu çalarak uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek