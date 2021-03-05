Son dakika haber: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 406 kişiye para cezası

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 406 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 183 ve sosyal mesafe ile maske kullanma kurallarına uymayan 223 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 1385 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal