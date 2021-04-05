Son dakika haber | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 392 kişiye para cezası

Son dakika haber... Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 392 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 392 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 382, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 575 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal