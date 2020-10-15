Son dakika haber! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 992 kişiye ceza
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Son dakika haber! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 992 kişiye ceza

15.10.2020 10:21 | Son Güncelleme: 15.10.2020 10:24
Son dakika haber! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 992 kişiye ceza

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 992 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 992 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 992 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 8 kişiye de idari işlem yapıldı.

Denetlenen 115 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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