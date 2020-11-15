Son dakika haber: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 701 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 701 kişiye ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 701 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı. Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 23 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 445 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.