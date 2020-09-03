Son dakika haber... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1953 kişiye ceza
Son dakika haberi... Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1953 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
03.09.2020 09:03 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:09
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1953 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 1953 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 8 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.
Ayrıca, denetlenen 236 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
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Kaynak: AA