Son dakika haber... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1953 kişiye ceza Son dakika haberi... Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1953 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1953 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 1953 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 8 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Ayrıca, denetlenen 236 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: AA