Son dakika haber! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1857 kişiye ceza Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1857 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1857 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1857 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı. Karantina hükümlerine aykırı davranan 14 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı. Ayrıca, denetlenen 165 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Kaynak: AA