Son dakika haber: Gaziantep'te kazalar mobese kameralarında - Haberler
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Son dakika haber: Gaziantep'te kazalar mobese kameralarında

Demirören Haber Ajansı, Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Son dakika haber: Gaziantep'te kazalar mobese kameralarında

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te, son günlerde meydana gelen trafik kazalarının mobese kamerası görüntüleri emniyet tarafından paylaşıldı.

GAZİANTEP'te, son günlerde meydana gelen trafik kazalarının mobese kamerası görüntüleri emniyet tarafından paylaşıldı.

Kentte, son zamanlarda meydana gelen kazalar, kentin farklı noktalarına kurulan mobese kameralarına yansıdı. Kazaların genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı belirlendi. Kazalardan birinde devrilen motosikletteki 2 kişinin yola savrulup yaralandığı görüldü.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kazaların görüntüleri, 'Sevdikleriniz ve kendiniz için, lütfen kurallara uyalım' notuyla sosyal medyadan paylaşıldı.


Son dakika haber: Gaziantep'te kazalar mobese kameralarında

Son dakika haber: Gaziantep'te kazalar mobese kameralarında

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

MOBESE, Güncel, Haberler

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