Son dakika haberleri | GAZİANTEP'TE KAZA 7 YARALI
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Son dakika haberleri | GAZİANTEP'TE KAZA 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... GAZİANTEP'te, kontrolsüz şekilde 'U' dönüşü yapan hafif ticari araca, otomobil çarptı.

GAZİANTEP'te, kontrolsüz şekilde 'U' dönüşü yapan hafif ticari araca, otomobil çarptı. Kazada, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Yavuzeli karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Yolda 'U' dönüşü yapan sürücüsü öğrenilemeyen 27 AAT 135 plakalı hafif ticari araca, 31 AER 371 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar refüje savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki araçtaki 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Son dakika haberleri | GAZİANTEP'TE KAZA 7 YARALI
Son dakika haberleri | GAZİANTEP'TE KAZA 7 YARALI
Son dakika haberleri | GAZİANTEP'TE KAZA 7 YARALI
Son dakika haberleri | GAZİANTEP'TE KAZA 7 YARALI
Son dakika haberleri | GAZİANTEP'TE KAZA 7 YARALI
Son dakika haberleri | GAZİANTEP'TE KAZA 7 YARALI
Son dakika haberleri | GAZİANTEP'TE KAZA 7 YARALI
Son dakika haberleri | GAZİANTEP'TE KAZA 7 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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