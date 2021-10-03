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Son dakika haber... Gaziantep'te kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Gaziantep'te kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi, 6 zanlı gözaltına alındı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi, 6 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet B. (39), Düztepe Mahallesi'nde husumetli olduğu grupla tartışmaya başladı.

Bu sırada bıçaklanan Ahmet B, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Ahmet B'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
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