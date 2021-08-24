Son dakika haber | Gaziantep'te kamyonun kasasından düşen genç öldü
Son dakika gündem haberi: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonun kasasından düşerek ağır yaralanan Abdulhamit Gür, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonun kasasından düşerek ağır yaralanan Abdulhamit Gür, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yelliburun Mahallesinde oturan 17 yaşındaki Abdulhamit Gür, kırmızı biber tarlasında çalıştıkları sırada Ö.G'nin sürücülüğünü yaptığı 27 SB 747 plakalı kamyonun kasasından düştü.
İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kurtarılamayan Gür'ün cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek