Son dakika haber | Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber | Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

12.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:32
Son dakika haber | Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber: Gaziantep'te bir iş yerinde ve ikamette yapılan aramada 165 bin bandrolsüz makaron, 166,2 kilogram kaçak nargile tütünü, 36 şişe gümrük kaçağı içki ve 20 litre dökme içki ele geçirildi.

Gaziantep'te bir iş yerinde ve ikamette yapılan aramada 165 bin bandrolsüz makaron, 166,2 kilogram kaçak nargile tütünü, 36 şişe gümrük kaçağı içki ve 20 litre dökme içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, Şahinbey ilçesine bağlı Üniversite Bulvarı'ndaki iş yerinde ve bir ikamette yaptığı aramada, 165 bin bandrolsüz makaron, 166,2 kilogram kaçak nargile tütünü, 36 şişe gümrük kaçağı içki ve 20 litre dökme içki ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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