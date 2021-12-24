Son dakika haber! Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 1 milyon 753 bin 500 yabancı menşeili kaçak ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 1 milyon 753 bin 500 yabancı menşeili kaçak ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi.
Depoda arama yapan ekipler, 1 milyon 753 bin 500 yapancı menşeili kaçak ilaç ele geçirdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet