Son dakika haber! Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber! Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber! Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 1 milyon 753 bin 500 yabancı menşeili kaçak ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 1 milyon 753 bin 500 yabancı menşeili kaçak ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda arama yapan ekipler, 1 milyon 753 bin 500 yapancı menşeili kaçak ilaç ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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