Son dakika haber... Gaziantep'te kaçak deterjan operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber... Gaziantep'te kaçak deterjan operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

13.10.2020 19:53 | Son Güncelleme: 13.10.2020 19:56
Son dakika haber... Gaziantep'te kaçak deterjan operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Gaziantep'te 2 bin 178 paket kaçak deterjanın ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 2 bin 178 paket kaçak deterjanın ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karacahmet Mahallesindeki bir işyerinde kaçak deterjan olduğu bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Çeşitli markalara ait kaçak 2 bin 178 paket deterjanın ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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