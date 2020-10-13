Son dakika haber... Gaziantep'te kaçak deterjan operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Gaziantep'te 2 bin 178 paket kaçak deterjanın ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 2 bin 178 paket kaçak deterjanın ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karacahmet Mahallesindeki bir işyerinde kaçak deterjan olduğu bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Çeşitli markalara ait kaçak 2 bin 178 paket deterjanın ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar