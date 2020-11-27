Son dakika haber! Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında
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Son dakika haber! Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında

27.11.2020 23:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 23:54
Son dakika haber! Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Son dakika haberler: Gaziantep'te 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarınca tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarınca tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliyi yakaladı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin iş yerlerine girmesi, masanın üzerinde bulunan elektronik eşyaları ve paraları alması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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