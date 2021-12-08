Son dakika haber | Gaziantep'te iş yerlerinden ampul hırsızlığı kamerada - Haberler
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Son dakika haber | Gaziantep'te iş yerlerinden ampul hırsızlığı kamerada

Son dakika haber | Gaziantep'te iş yerlerinden ampul hırsızlığı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika haber... GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 iş yerinin dışında takılı olan ampullerin 3 kişi tarafından çalındığı anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 iş yerinin dışında takılı olan ampullerin 3 kişi tarafından çalındığı anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İslahiye'de, 4 Aralık'ta, farklı semtlerde bulunan 6 dükkanın dışında takılı ampuller, 3 şüpheli tarafından çalındı. İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, motosiklet ile iş yerlerinin önüne gelen şüphelilerin ampulleri çalarak kaçtıkları görüldü. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika haber | Gaziantep'te iş yerlerinden ampul hırsızlığı kamerada

Son dakika haber | Gaziantep'te iş yerlerinden ampul hırsızlığı kamerada

Son dakika haber | Gaziantep'te iş yerlerinden ampul hırsızlığı kamerada

Son dakika haber | Gaziantep'te iş yerlerinden ampul hırsızlığı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Son Dakika Haberleri

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