Son dakika haber | Gaziantep'te iş yerlerinden ampul hırsızlığı kamerada

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 iş yerinin dışında takılı olan ampullerin 3 kişi tarafından çalındığı anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İslahiye'de, 4 Aralık'ta, farklı semtlerde bulunan 6 dükkanın dışında takılı ampuller, 3 şüpheli tarafından çalındı. İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, motosiklet ile iş yerlerinin önüne gelen şüphelilerin ampulleri çalarak kaçtıkları görüldü. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.